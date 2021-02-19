Владимир Путин и Александр Лукашенко 22 февраля проведут встречу в Сочи

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 22 февраля в Сочи. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— 22 февраля в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, — говорится в сообщении на сайте.

Особое внимание уделят торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областям. Также рассмотрят вопросы, касающиеся дальнейшего продвижения интеграционных процессов, осуществляемых в рамках Союзного государства.

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