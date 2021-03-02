Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в «Белта».

По словам главы республики, после переговоров в Сочи они договорились, что некоторые вопросы обсудят на уровне руководителей правительства и силового блока, «прежде всего министра обороны, госсекретаря».

Как отметил Лукашенко, лидеры также рассмотрели взаимодействие в формате Союзного государства, кооперацию, военное и военно-техническое сотрудничество, реализацию совместных проектов, противостояние различным вызовам, в частности, внешним.

Однако, например, тема предоставления республике российского кредита не обсуждалась. Ее с самого начала не было в повестке дня. Кроме того, не поднимался вопрос трансфера власти.

Напомним, 22 февраля президенты России и Белоруссии провели рабочую встречу в Сочи. Ранее главы государств обсудили вопрос дорожных карт. В ходе встречи Лукашенко рассказал, когда в стране разработают первую вакцину от коронавируса.

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