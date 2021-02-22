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Лукашенко рассказал, когда в Белоруссии разработают вакцину от коронавируса
Фото: Администрация президента РФ

Лукашенко рассказал, когда в Белоруссии разработают вакцину от коронавируса

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Президент Белоруссии на встрече с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что страна получит собственную вакцину от коронавируса к осени.

— У вас уже три зарегистрированных вакцины, еще — в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, — сказал Лукашенко.

Он также поблагодарил Путина за решение открыть железнодорожное сообщение с Белоруссией, выразив надежду на то, что в скором времени будет возможно и восстановление автомобильного движения между странами, передает ТАСС.

Лукашенко также отметил, что российские специалисты, приезжавшие в Белоруссию, убедились в том, что обе страны «одинаково идут по заболеваемости».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что почти все дорожные карты между Россией и Белоруссией готовы к подписанию.

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