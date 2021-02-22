Лукашенко поблагодарил Путина за помощь Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Александр Лукашенко поблагодарил российского президента за помощь экономике Белоруссии. Об этом он сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

— Очень благодарен за поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер. Из примерно 70 миллиардов долларов ВВП Белоруссии, минимум на половину в торговом обороте мы завязаны на Россию. Владимир, спасибо, — отметил Лукашенко.

Он также уточнил, что денежные средства Белоруссия активно вкладывает в производство, закупая в России много сырья и комплектующих. Импорт из России вырастит, если Белоруссии реализует все утвержденные проекты, заключил Лукашенко.

Напомним, 22 февраля президенты России и Белоруссии проводят рабочую встречу в Сочи. Ранее главы государств обсудили вопрос дорожных карт, в ходе встречи Лукашенко рассказал, когда в стране разработают первую вакцину от коронавируса, сообщает ТАСС.

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