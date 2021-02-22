Сигнал от Минска. О чем говорили Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

Фото: Администрация президента РФ

В понедельник, 22 февраля, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Президенты России и Белоруссии встретились в неформальной обстановке и обсудили ряд важных двусторонних вопросов. «Вечерняя Москва» собрала все самые главные высказывания лидеров двух стран и поговорила с политологом о том, для чего нужна была эта встреча.

Интеграция Москвы и Минска

Одна из ключевых тем, которую затронули главы государств, — разработка карт дорожной интеграции. По словам Лукашенко, осталось доделать всего 6–7 карт из 33. Формат всех остальных уже модернизирован, а сами они готовы к подписанию.

— Правительства очень многое сделали, они обновили формат… Сегодня посол (Белоруссии в РФ Владимир Ильич — прим. «ВМ») Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть–семь дорожных карт, над которыми правительства работают, — сказал белорусский лидер.

Совместная борьба с пандемией и вакцины

В феврале и марте 2021 года Белоруссия получит новые партии российской вакцины от коронавируса, заявил Путин, по словам которого в этом вопросе Москва ни с кем так не сотрудничает, как с Минском.

Помимо этого, РФ передала дружественному государству технологию производства препарата. Путин считает этот шаг «самым главным», так как он позволит Минску самостоятельно выпускать вакцину российского производства.

— Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно, — констатировал президент России.

Лукашенко в свою очередь назвал российское лекарство самым лучшим, «как бы там кто-то ни троллил его», а также сообщил, что к осени этого года Белоруссия планирует начать производство своей вакцины от ковида.

Завершая эту тему, Путин выразил уверенность, что Россия и Европа должны объединять усилия для совместного противостояния COVID-19.

Фото: Администрация президента РФ

Экономика и газ

На встрече Путин отметил, что инструменты российско-белорусского сотрудничества хорошо отлажены. Лукашенко в ответ на это обратил внимание, что Москва остается для Минска инвестором номер один.

— Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер, — признался белорусский политик.

Отдельно он уточнил, что Белоруссия планирует компенсировать сокращение потребления российского газа за счет развития химического производства в республике. Закупки голубого топлива из РФ сократятся примерно на пять миллиардов кубометров в связи с предстоящим введением БелАЭС в строй. Тем не менее это будет компенсировано за счет строительства второго Гродненского азотного комбината, сказал Лукашенко.

— Поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во все возрастающих объемах… Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать, — добавил он, обращаясь к Путину.

Будущие контакты

Лукашенко во время переговоров выразил надежду на то, что ему и Путину и дальше будет предоставляться возможность говорить с глазу на глаз. По мнению президента Белоруссии, подобные встречи — «действительно редкость» среди первых лиц.

Лукашенко приехал к Путину с конкретным месседжем, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— На мой взгляд, эта встреча — попытка найти решение накопившихся в отношениях между Россией и Белоруссией проблем. Либо это попытка Лукашенко послать Путину сигнал: «Мы в Минске это решение в принципе ищем», — сказал эксперт.

По его словам, Путин и Лукашенко хотят выйти из круга взаимных противоречий, причем найдя наиболее безболезненный и выгодный способ.

— Белорусы не могут существовать в текущей экономической парадигме без российских дотаций. Слишком у Белоруссии маленькая экономика для этого. Несмотря на то, что обе стороны действительно позитивно настроены, и им, и нам надо искать решение. Минску нужна нефть даром, нам же нужно научиться обходиться без предоставления этих дотаций, чтобы самим не разориться, — отметил Журавлев.

Он также уточнил, что Россия выигрывает от военного сотрудничества с Белоруссией, но, по мнению политолога, оно обходится слишком дорого.

Собеседник «ВМ» также отметил важность процесса интеграции. Его реализация, по сути, означает прокладывание торговых маршрутов по типу Великого шелкового пути, считает Журавлев.

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