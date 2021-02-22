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Владимир Путин 23 февраля возложит цветы в Александровском саду
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Владимир Путин 23 февраля возложит цветы в Александровском саду

Анастасия Чанцева

Общество

Президент России в День защитника Отечества примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

— 23 февраля — выходной день, но у президента много встреч. Это не публичные встречи, рабочие, — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что сначала Путин традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом приступит к работе в Кремле, передает ТАСС.

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торжественное возложение цветовВладимир ПутинДень защитника Отечества
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