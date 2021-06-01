Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лукашенко заявил, что Минск и Москва поднимут вопрос об открытии авиарейсов в Крым
Фото: president.gov.by

Лукашенко заявил, что Минск и Москва поднимут вопрос об открытии авиарейсов в Крым

Полина Долганова

Внешняя политика

Минск занимается проработкой вопроса об открытии авиарейсов в Крым. Об этом во вторник, 1 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в Крыму находится санаторий, в который туристы прилетали на протяжении долгого времени.

— Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — цитирует главу Белоруссии БелТА.

Отмечается, что поручение о проработке вопроса уже передано в компетентные ведомства. Лукашенко также отметил, что закрытие неба не является проблемой, так как «есть и более открытые государства», через которые можно попасть в Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» российским «козырем».

Читайте также: Белоруссия получит второй транш российского госкредита в июне

БелоруссияКрымРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте