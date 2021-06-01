Лукашенко заявил, что Минск и Москва поднимут вопрос об открытии авиарейсов в Крым

Фото: president.gov.by

Минск занимается проработкой вопроса об открытии авиарейсов в Крым. Об этом во вторник, 1 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в Крыму находится санаторий, в который туристы прилетали на протяжении долгого времени.

— Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — цитирует главу Белоруссии БелТА.

Отмечается, что поручение о проработке вопроса уже передано в компетентные ведомства. Лукашенко также отметил, что закрытие неба не является проблемой, так как «есть и более открытые государства», через которые можно попасть в Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» российским «козырем».

Читайте также: Белоруссия получит второй транш российского госкредита в июне