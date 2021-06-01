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Зеленский назвал «Северный поток — 2» «козырем» России
Фото: Администрация президента РФ

Зеленский назвал «Северный поток — 2» «козырем» России

Полина Долганова

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» российским «козырем». По его словам, Россия не перестает придумывать «новые темы», чтобы отодвинуть на задний план дискуссию об «аннексии Крыма».

— Агрессия в Донбассе была организована, чтобы все забыли о Крыме, — сказал Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его мнению, «нужно повышать ставки», чтобы добиться амнистии для ополченцев.

— И в этой игре «Северный поток — 2» на данный момент — козырь, — добавил Зеленский.

Он также назвал строящийся газопровод «флеш-роялем», который частично поддерживается Европой.

Ранее представитель МИД Дмитрий Биричевский рассказал о судьбе транзита газа через Украину.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода

Владимир ЗеленскийСеверный поток — 2Россия
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