Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода

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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Российской Федерации.

Документ подписали министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан. Реализация проекта начнется в ближайшее время.

По словам Шульгинова, благодаря этому проекту Россия поможет Пакистану укрепить энергетическую безопасность и повысить использование природного газа, сообщает РИА Новости.

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