Новак заявил, что газ России по «Северному потоку» чище американского

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский газ по «Северному потоку» имеет углеродный след, который в четыре раза ниже, чем американский. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

В четверг, 27 мая, Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире. Глава американского ведомства добавила, что Европа должна «воздержаться от завершения строительства трубопровода».

Новак отметил, что российский газ чистый, что связано со способом добычи. В США газ добывают из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, уточнил вице-премьер РФ.

— Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на килловат-час, чем газ, поставляемый в Европу из США, — пояснил Новак.

По его словам, Россия усиленно работает над обеспечением своего экологического лидерства, пишет ТАСС.

Ранее глава МИД Украины заявил, что страна до конца будет бороться с «Северным потоком — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

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