США ввели санкции против организаций и судов РФ из-за «Северного потока — 2»

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Власти США ввели санкции в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом в пятницу, 21 мая, объявило американское министерство финансов.

Ограничительные меры коснутся, в частности, «Морской спасательной службы», «Самарского теплоэнергетического имущественного фонда», ООО «Мортранссервис».

Вместе с тем власти США разрешили операции с «Морспасслужбой», не связанные со строительством «Северного потока — 2».

Под санкции также попали 13 российских судов, задействованных в реализации проекта «Северный поток — 2», в их числе — «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Финвал», «Сивуч», «Нарвал», сообщается на официальном сайте минфина США.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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