«Сделаем Путина снова богатым»: как на Западе ругают Байдена за «Северный поток — 2»

Фото: коллаж — Администрация президента РФ / Whitehouse

США подтвердили, что отказались вводить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2», против которого Вашингтон выступал около пяти лет. Америка пообещала и дальше «противостоять» данному проекту, но уже несколько дней интернет разрывается от критики в сторону Джо Байдена. Одни читатели и СМИ поприветствовали непростое решение президента Соединенных Штатов, другие — подняли его на смех. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные высказывания различных иностранных экспертов, политиков и журналистов.

Все началось с текста про «друга Путина»

17 мая на американском новостном портале Axios появился материал, в котором утверждается, что власти США «не будут вводить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» (компания Nord Stream 2 AG) и его главы Маттиаса Варнига — близкого союзника президента России Владимира Путина».

— Администрация Байдена оказалась в занятной ситуации, учитывая ее отношения с Германией, — пишет Axios, напоминая, что Берлин оказывает строящемуся российскому газопроводу всяческую поддержку, одобряя проект наперекор неприятию со стороны Вашингтона.

Axios также отметил, что санкции не коснутся только оператора «СП-2» и Варнига, но против российских судов-трубоукладчиков ограничения будут введены.

«Сделаем Путина снова богатым»

19 мая глава Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что Америка отказалась вводить санкции против Nord Stream 2 AG и гендиректора этой компании. Госсекретарь объяснил это тем, что такая политика отвечает национальным интересам Штатов. При этом Блинкен указал, что ограничения будут наложены на четыре судна и пять организаций, а также одно физлицо. Все они принимают участие в реализации проекта.

Многих американцев такой поворот не устроил. Так, телеведущий Шон Хэннити в эфире американского информационного канала Fox News, не скрывая своего возмущения, с сарказмом разнес решение Байдена и его администрации.

— Ну, видимо, такая у нас теперь политика, — едко заметил ведущий. — Она сводится к слогану: «Давайте сделаем Путина снова богатым». Он наверняка идет сейчас к банку и ржет.

Хэннити добавил, что после такого «у Трампа, СМИ и народа в целом сейчас просто взрываются головы».

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Я с Россией говорю жестко»

Не все обозреватели и СМИ набросились на Байдена после смены политического курса относительно «Потока». Например, отставной дипломат и экс-посол США на Украине Джон Хербст получил трибуну в эфире американской телекомпании NBC и высказался достаточно сдержанно, хоть и не без укора.

— Решение американской администрации показало, что в конце концов противостояние с Россией уже не так важно. Вместе с тем отмена санкций серьезно урезает байденовское «Я с Россией говорю жестко», — сказал Хербст.

По мнению представителей NBC, власти США пытаются найти баланс между необходимостью противостоять России и желанием восстановить с Германией отношения, которые «были сильно расшатаны при Трампе».

С этим согласилась корреспондент крупнейшей новостной НКО — NPR — Мишель Келемен, по словам которой при Байдене Америка пытается вернуть связи с европейскими партнерами.

— Новые санкции тут означали бы наказание для Германии, — считает журналистка.

О важности воссоздания отношений между США и Европой рассказала и американская ежедневная газета The Washington Post. По мнению ее журналистов, Белый дом столкнулся с дилеммой: либо наладить связи с Берлином, либо сдержать давнее обещание и додавить «Поток» до конца при условии, что проект уже почти завершен.

— Итоговое решение Байдена — это прозрачный намек на то, что его администрация не будет ставить свои интересы по газопроводу выше отношений с европейскими партнерами, которые считают, что США стремятся помешать проекту в нарушение суверенитета других стран, — отметили в WP.

Там же указали, что решение все-таки спорное, о чем, например, говорит реакция «русских ястребов в Конгрессе США» (ястребами в политике называют сторонников эскалации в политической дискуссии о военных вопросах — прим. «ВМ»). Они, как сообщает издание, желают заблокировать многомиллиардный долларовый проект, поскольку, по их словам, «он дает Москве рычаг давления на союзников Америки в Европе».

Фото: Whitehouse

«Оливковая ветвь»

Реальным участником событий, связанных с «Северным потоком — 2», могут оказаться не только страны Европы, Россия и США, но также Китай. Такое мнение высказал эксперт по энергетике Дэн Йерджин, выступивший с заявлением в эфире американского телеканала CNBC.

Он предположил, что частичная отмена американских санкций — это своего рода «ветвь оливы», с помощью которой Вашингтон побуждает Москву отвернуться от Пекина.

— Гибкость санкционной политики США — это часть стратегии, которая призвана отторгнуть Россию от укрепления союза с Китаем, — считает опрошенный специалист.

Подарок агрессивному Путину

В Европе обратили внимание на нелестный отзыв старейшего члена сенатского комитета по иностранным делам от республиканцев Джима Риша, осудившего маневр американской администрации.

— Отказ от санкций стал подарком Путину, который только ослабит влияние Соединенных Штатов перед саммитом с участием Байдена и российского президента, — цитирует его независимая общеевропейская медиасеть Euractiv.

Американская новостная организация E&E News также привела совместное заявление сенаторов Рона Джонса, Джона Баррассо и Теда Круза. Они выразили мнение, что Байден проявил слабость, которая «сподвигнет Путина быть более агрессивным».

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