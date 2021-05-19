Оставили в покое? Почему США неожиданно сменили курс по «Северному потоку — 2»

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США готовы снять санкции с оператора «Северного потока — 2», сообщают иностранные СМИ. По их данным, частичная отмена ограничений не означает, что Вашингтон впредь не будет мешать реализации проекта. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, оставят ли американцы в покое «поток», против которого они так долго боролись.

Ранее в западной прессе появилась информация о готовности американской администрации во главе с Джо Байденом отказаться от санкций, наложенных на компанию Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В свою очередь немецкие власти отметили, что ведут со Штатами «доверительные» переговоры, но доклада об аннулировании ограничений от них пока не получали. В Кремле также позитивно оценили еще не реализованные намерения американского руководства.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал в беседе с «ВМ», что американцы еще с 1970-х годов были против проектов, подобных «Северному потоку — 2». Однако их неприязнь не приносила плодов ни тогда, ни сейчас: проекты успешно выполнялись и выполняются по сей день.

Несмотря на то что, по мнению эксперта, американцы продолжат гнуть свою линию, сейчас они временно не смогут этим заниматься.

— Ну что им — санкции уже против самих немцев вводить что ли? Не будут они этого делать, тем более в преддверии первого визита Байдена в Европу. Не хотят они такого конфликта, — считает Рогулев. — Есть все-таки вещи, которые им не по зубам. Но если они хотят разругаться со всеми в Европе и ввести против них санкции, то пожалуйста!

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Политолог уточнил, что Америка «будет возвращаться в качестве старшего брата, который будет всячески помогать, защищать, опекать», при этом не забывая «вставлять палки в колеса».

— Конечно, сейчас не тот момент. Иначе может произойти разрыв отношений с Германией. Но потом они будут напоминать об этом (своей нелюбви к «СП-2» — прим. «ВМ») при каждом удобном случае, — отметил Рогулев.

По его словам, для Германии строительство и завершение «Северного потока — 2» — это вопрос выживания, поскольку власти ФРГ отказались от нефти, угля и ядерной энергии.

— Путин по этому поводу у них даже спрашивал: «Чем топить-то будете? За дровами в Сибирь надо ехать. У вас же и дров нет», — с иронией процитировал президента собеседник «ВМ».

На сегодняшний день немцы пользуются только газом, поскольку находятся в переходном периоде к возобновляемым источникам энергии, уточнил эксперт. Если Берлину обрубят доступ и к газу, то можно «ставить крест на немецкой экономике».

— Дружба дружбой, а табачок врозь, — заключил американист, объясняя принципиальность немецких властей.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «ВМ» выразил мнение, что Байден сейчас пытается сохранить свое лицо, видя неизбежность достройки «СП-2». Сенатор обратил внимание, что санкции планируется снять только с оператора проекта и его руководителя, тогда как другие ограничения, в том числе против российских судов-трубоукладчиков, останутся.

— Проект будет достроен, и я думаю, что американцы с этим смирились. Теперь они просто пытаются красиво выйти из этого спора, —считает политик.

Он допустил, что Вашингтон может ввести новые санкции так же просто, как избавляется от старых.

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