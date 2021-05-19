Песков прокомментировал сообщения о возможной отмене санкций по «Северному потоку — 2»

Фото: Администрация президента РФ

Сообщения о возможной отмене США санкций по газопроводу «Северный поток — 2» являются позитивными, но они обезличены, поэтому их вряд ли можно воспринимать всерьез. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 19 мая.

— Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что такие публикации намного лучше сообщений о вероятных новых санкциях. Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не располагает официальными подтверждениями сообщений об отмене санкций.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что снятие части санкций с проекта было бы позитивным сигналом, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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