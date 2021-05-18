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СМИ: Администрация США не планирует вводить санкции против «Северного потока — 2»
Фото: whitehouse

СМИ: Администрация США не планирует вводить санкции против «Северного потока — 2»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Администрация президента США Джо Байдена не планирует вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2» и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил новостной портал Axios со ссылкой на два источника.

Отмечается, что администрация Байдена не хочет портить отношения с Германией из-за газопровода. В Вашингтоне решили, что единственный способ остановить проект — ввести санкции против немецких получателей газа. Пойти на разрыв отношений с самой Германией Байден не готов.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: Германия призвала придерживаться обязательств по «Северному потоку — 2»

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