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Германия призвала придерживаться обязательств по «Северному потоку — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германия призвала придерживаться обязательств по «Северному потоку — 2»

Иван Юминов

Внешняя политика

Все стороны, принимающие участие в проекте российского газопровода «Северный поток — 2», должны придерживаться своих обязательств. Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер во вторник, 18 мая.

— Поэтому мне было очень важно, чтобы мы параллельно с развитием «Северного потока — 2» также гарантировали транзит газа через Украину. Мы два года назад, в 2019 году, приняли общий пакет, и я считаю, что мы все также должны придерживаться своих обязательств, — приводит слова Альтмайера РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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Северный поток — 2РоссияГермания
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