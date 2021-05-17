Блинкен на встрече с Лавровым намерен обсудить «Северный поток — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует затронуть вопрос двусторонних отношений и проект трубопровода «Северный поток — 2» во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета. Об этом рассказал представитель Госдепартамента высокого ранга, слова которого опубликовало американское внешнеполитическое ведомство.

Так, представитель госдепартамента отметил, что тема строящегося газопровода будет затронута во время встречи с представителями властей Дании, а также с главой МИД РФ.

— Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к «Северному потоку — 2» и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность, — заявил дипломат.

Он отметил, что США не стремится к эскалации, Вашингтон просто ищет наиболее стабильные отношения. В Госдепартаменте добавили, что также будут затронуты вопросы, «агрессивного поведения» Москвы, сообщает ТАСС.

Энтони Блинкен с 16 по 20 мая планирует посетить Данию, Исландию и Гренландию. В Дании госсекретарь США и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут встречу.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал действия вокруг «Северного потока — 2» недобросовестной конкуренцией.

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