Госдеп США дал оценку предстоящей встрече Лаврова и Блинкена

Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил представитель госдепартамента США.

С 16 по 20 мая Блинкен посетит Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая он примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета.

Госдепартамент США пока не называет дату предстоящей встречи Лаврова и Блинкена, ее подробности будут известны позднее, сообщает РИА Новости.

Ранее Энтони Блинкен заявил Сергею Лаврову, что США готовы защищать свои интересы в ответ на действия России.

Читайте также: Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран