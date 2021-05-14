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Госдеп США дал оценку предстоящей встрече Лаврова и Блинкена
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Госдеп США дал оценку предстоящей встрече Лаврова и Блинкена

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил представитель госдепартамента США.

С 16 по 20 мая Блинкен посетит Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая он примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета.

Госдепартамент США пока не называет дату предстоящей встречи Лаврова и Блинкена, ее подробности будут известны позднее, сообщает РИА Новости.

Ранее Энтони Блинкен заявил Сергею Лаврову, что США готовы защищать свои интересы в ответ на действия России.

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