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Блинкен заявил Лаврову, что США готовы защищать свои интересы
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Блинкен заявил Лаврову, что США готовы защищать свои интересы

Иван Юминов

Внешняя политика

США готовы защищать свои интересы в ответ на действия России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 12 мая.

— Госсекретарь Блинкен сегодня поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Госсекретарь и российский министр обсудили предстоящую министерскую встречу Арктического совета, где они встретятся на предстоящей неделе, а также возможности сотрудничества в ходе председательства России в Арктическом совете, — рассказал официальный представитель Государственного департамента (Госдепа) США Нед Прайс.

Блинкен подтвердил решимость американского лидера Джо Байдена «твердо защищать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред им и их союзникам», сообщается на сайте Госдепа.

Ранее Блинкен обсудил с верховным представителем Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем отношения с Россией. В частности, дипломаты обсудили наращивание военного присутствия России в якобы «незаконно аннексированном» Крыму, а также на границе с Украиной.

Читайте также: Блинкен признал, что ряд действий США подрывал «основанный на правилах порядок»

Сергей ЛавровРоссияСША
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