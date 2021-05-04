Блинкен обсудил с Боррелем отношения с Россией

Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем отношения с Россией. Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС во вторник, 4 мая.

Помимо прочего, отмечается, что дипломаты обсудили наращивание военного присутствия России в якобы «незаконно аннексированном» Крыму, а также на границе с Украиной.

Кроме того, темой их разговора стали действия РФ против членов ЕС, а также санкции против европейских чиновников, отмечается на сайте ведомства.

Напомним, ранее МИД России опубликовал имена восьми граждан стран ЕС, которым запретили въезд в страну. В этот список вошли также председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации Жак Мэр.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Постпред РФ заявил, что Россия готова работать над улучшением отношений с ЕС