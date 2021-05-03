Постпред РФ заявил, что Россия готова работать над улучшением отношений с ЕС

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Россия готова работать над улучшением отношений с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявили в постоянном представительстве страны при ЕС в понедельник, 3 мая.

— В ходе беседы обсуждалось нынешнее состояние отношений России и Евросоюза. Стороны выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению, — рассказали в ведомстве по итогам встречи постпреда Владимира Чижова с генсекретарем внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии (ЕК) Илзе Юхансоне.

Участники встречи отметили важность усилий по налаживанию ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Чижова вызвали в ЕС из-за санкций России против чиновников объединения. МИД опубликовал имена восьми граждан стран ЕС, которым запретили въезд в страну. В этот список вошла также председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации Жак Мэр.

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