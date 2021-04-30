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МИД заявил, что ЕС отвергает предложения Москвы по решению проблемных вопросов
Фото: МИД РФ

МИД заявил, что ЕС отвергает предложения Москвы по решению проблемных вопросов

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Все предложения России по решению проблемных вопросов с Евросоюзом (ЕС) последовательно игнорируются или отвергаются Брюсселем. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Все это сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией и при этом не подкрепляется доказательствами.

Ранее МИД опубликовал список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в Россию.

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