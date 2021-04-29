Захарова: Отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке из-за Брюсселя

Фото: МИД РФ

Отношения между Евросоюзом и Россией находятся в низшей точке после холодной войны благодаря усилиям Брюсселя. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Мария Захарова прокомментировала сообщение СМИ о высказывании посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, который заявил, что «отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке после холодной войны».

— Не хватает в цитате самого главного и честного — «благодаря усилиям Брюсселя», — пояснила представитель дипведомства.

Ранее Мария Захарова призвала не допустить превращения области вакцинации от коронавируса в поле «политических игр». По ее словам,дезинформация в этой сфере может наносить вред людям во всем мире.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Россия и США вернулись к состоянию холодной войны.

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