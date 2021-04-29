В Совфеде назвали «весенним обострением» проект резолюции Европарламента по России

Фото: Niccolò Caranti / CC BY-NC 2.0

Юридической силы резолюция Европарламента, направленная против России, не имеет и похожа на весеннее обострение, которое в случае реализации ударит по Европе сильнее, чем по РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков.

— Это даже не рекомендательный характер носит. Это весеннее обострение. Грустно, что люди, облеченные законодательной властью в своих странах, облеченные доверием народа, не тем занимаются, чем им следовало бы, исходя из проблем, которые есть в этих странах, — сказал он.

Бабаков добавил: вместо того чтобы искать точки соприкосновения, которые пошли бы на пользу отношениям России и Европы, Европарламент «сосредоточен на фантазиях, не реализуемых ни при каких обстоятельствах».

— Более того, если представить, что это произошло, нам, наверное, было бы непросто. Но бумеранг вернулся бы к ним с большей силой. Потому что все системы, которые они собираются отключать, находятся в мировой системе взаиморасчета. Как они собираются рассчитываться с контрагентами, своими же компаниями? Действительно, настолько популистское заявление, глупость полнейшая, — сказал он.

Ранее «ВМ» писала, что депутаты Европарламента (ЕП) выступили с инициативой отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Проект резолюции разместили на официальном сайте ЕП.

Авторы инициативы также потребовали прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2», отказаться от импорта российской нефти и газа. Кроме того, депутаты предложили заморозить европейские активы «олигархов, близких к властям России», и аннулировать их визы.

Уточняется, что эти меры предлагается принять в случае, если Россия решит «вторгнуться» на Украину. Также в Европарламенте выразили сожаление из-за текущих отношений между РФ и ЕС. При этом решение Европарламента носит рекомендательный характер для стран Евросоюза.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

Читайте также: «Пусть попробуют»: МИД России — об угрозе отключить страну от SWIFT