Европарламент внес в проект резолюции отключение России от SWIFT

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Депутаты Европарламента выступили с инициативой отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Проект резолюции разместили на официальном сайте Европарламента.

Авторы инициативы также потребовали прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2», отказаться от импорта российской нефти и газа. Кроме того, депутаты предложили заморозить европейские активы «олигархов, близких к властям России», и аннулировать их визы.

Уточняется, что эти меры предлагается принять в случае, если Россия решит «вторгнуться» на Украину. Также в Европарламенте выразили сожаление из-за текущих отношений между Россией и Евросоюзом.

При этом решение Европарламента носит рекомендательный характер для стран Евросоюза.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в России есть база для аналога SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

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