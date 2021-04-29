Европарламент внес в проект резолюции отключение России от SWIFT
Депутаты Европарламента выступили с инициативой отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Проект резолюции разместили на официальном сайте Европарламента.
Авторы инициативы также потребовали прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2», отказаться от импорта российской нефти и газа. Кроме того, депутаты предложили заморозить европейские активы «олигархов, близких к властям России», и аннулировать их визы.
Уточняется, что эти меры предлагается принять в случае, если Россия решит «вторгнуться» на Украину. Также в Европарламенте выразили сожаление из-за текущих отношений между Россией и Евросоюзом.
При этом решение Европарламента носит рекомендательный характер для стран Евросоюза.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в России есть база для аналога SWIFT.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.
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