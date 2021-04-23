Медведев заявил о возобновлении холодной войны

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Россия и США вернулись к состоянию холодной войны. Такое мнение в пятницу, 23 апреля, выразил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны.

— Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности, — отметил замглавы Совбеза.

При этом Медведев подчеркнул, что Россия, как и Советский Союз раньше, «всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту». В качестве примера российский политик привел Карибский кризис, когда в 1962 году ответом американцам стало развертывание СССР стратегического наступательного вооружения на Кубе. Вслед за этим Соединенные Штаты стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и даже готовили полноценное вторжение.

Медведев также указал, что «ситуация, находящаяся "в пяти минутах от войны", была спасена лидерами двух сверхдержав, сохранившими трезвость оценки ситуации, признавшими и принявшими "мудрость" компромисса, а следовательно - готовыми идти на уступки», сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что представления Запада о России не имеют ничего общего с реальностью.

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