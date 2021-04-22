Госдеп пообещал продолжить противодействовать «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США продолжать предпринимать меря по противодействию завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 22 апреля, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам американского чиновника, Вашингтон рассматривает российский газопровод как геополитический проект, угрожающий европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины на восточном фланге партнеров США по НАТО.

— Это плохая сделка, — заявил Прайс.

При этом представитель Госдепартамента пообещал, что США продолжат противодействовать завершению строительства «Северного потока — 2», в том числе при помощи уже принятых нормативно-правовых актов, сообщает «Интерфакс».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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