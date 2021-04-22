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МИД РФ заявил, что представления Запада о России не имеют ничего общего с реальностью
Фото: МИД РФ

МИД РФ заявил, что представления Запада о России не имеют ничего общего с реальностью

Никита Абрамов

Внешняя политика

Запад живет своими представлениями о России, не совпадающими с действительностью. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко во время выступления на пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса в России.

— Такое впечатление, что они живут представлениями о России, эти представления не имеют ничего общего с настоящей повесткой дня, с чаянием русских людей, с целями, которые формирует само государство, государственные органы власти, — сказал Грушко.

Кроме того, замглавы МИД РФ отметил, что Западу и России необходимо преодолеть отчуждение в отношениях.

— На сегодняшний день необходимо преодолеть то отчуждение, которое искусственно возникает, — цитирует Грушко РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать требования Украины усилить санкции по отношению к России.

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