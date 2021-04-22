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Песков отказался комментировать требование Украины усилить санкции против РФ
Фото: Администрация Президента РФ

Песков отказался комментировать требование Украины усилить санкции против РФ

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать требование Киева усилить санкции против России. С соответствующим заявлением Песков выступил в четверг, 22 апреля.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 26 апреля, рассмотреть возможность «запретить доступ России к SWIFT» в рамках новых антироссийских санкций.

Песков отметил, что подобные вопросы следует комментировать представителям МИД РФ.

— Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления, — приводит РИА Новости слова Пескова.

В свою очередь, в Банке России заявили, что не видят угрозы отключения России от международных платежных систем.

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