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Захарова призвала не допустить «грязных политических игр» при вакцинации от COVID-19
Фото: МИД РФ

Захарова призвала не допустить «грязных политических игр» при вакцинации от COVID-19

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В МИД России призвали не допустить превращения области вакцинации от COVID-19 в поле «политических игр». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 27 апреля.

По ее словам, ООН и ее агентства всесторонне освещают вакцинацию от коронавируса в наименее развитых странах.

— Вне всяких сомнений, данная сфера не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики, тем более дезинформации, — отметила Захарова.

Она добавила, что в данных вопросах нет места «политизации и грязным политическим играм», а между странами, которые производят вакцины, не должны идти «бои без правил». Захарова уточнила, что дезинформация может наносить ущерб людям во всем мире, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил о «потрясающем прогрессе» в борьбе с COVID-19 в США.

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Мария ЗахароваМИД РФкоронавирус
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