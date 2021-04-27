Власти Мальдив разрешили въезд без теста туристам, привитым «Спутником V»

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Благодаря вакцинированию «Спутником V» стал возможен въезд туристов на Мальдивы без справки о ПЦР-тестировании на коронавирус.

— «Спутник V» подходит для въезда, поскольку он одобрен по меньшей мере в России, — сообщили в пресс-службе министерства туризма страны.

Также пресс-служба подчеркнула, что сертификат о прививке должен быть на английском языке, нотариальное заверение предъявлять необязательно. С момента получения второй прививки должно пройти не менее двух недель, сообщает Интерфакс.

Для туристов, которые не вакцинировались, правила въезда остаются прежними. Им нужна справка о ПЦР-тесте. Тест по прилете не требуется за исключением тех случаев, когда у туриста есть симптомы коронавирусной инфекции.

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