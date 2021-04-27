АТОР попросила отменить двойные тесты на COVID-19 для туристов из-за рубежа

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо вице-премьеру страны Татьяне Голиковой с просьбой отменить двойные тесты на коронавирус для тех, кто возвращается из-за рубежа. Об этом рассказали в пресс-службе организации во вторник, 27 апреля.

Кроме того, АТОР попросила освободить привитых от коронавируса россиян от сдачи ПЦР-тестов. По мнению ассоциации, необходимость дважды сдавать тесты увеличивает стоимость поездки, особенно в случае семейных путешествий, отмечается на сайте организации.

Ранее сообщалось о том, что прибывающих из-за рубежа россиян после 1 мая обязали дважды сдавать тест на COVID-19.

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