Байден заявил о «потрясающем прогрессе» в борьбе с COVID-19 в США
В США добились «потрясающего прогресса» в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом рассказал президент страны Джо Байден во вторник, 27 апреля.
По его словам, в течение последних месяцев в стране снижается число пациентов с коронавирусом. Байден отметил, что эпидемиологическая обстановка в США улучшается благодаря принятым его администрацией мерам.
— Позвольте мне, прежде всего, сказать: несмотря на то, что впереди нас по-прежнему ожидает долгий путь, большой объем работы в мае, июне — мы добились потрясающего прогресса, — приводит РИА Новости слова американского лидера.
Ранее в ВОЗ заявили о «мягком снижении» заболеваемости COVID-19 в России.
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