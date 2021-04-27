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Байден заявил о «потрясающем прогрессе» в борьбе с COVID-19 в США
Фото: whitehouse

Байден заявил о «потрясающем прогрессе» в борьбе с COVID-19 в США

Анастасия Волоснова

В мире

В США добились «потрясающего прогресса» в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом рассказал президент страны Джо Байден во вторник, 27 апреля.

По его словам, в течение последних месяцев в стране снижается число пациентов с коронавирусом. Байден отметил, что эпидемиологическая обстановка в США улучшается благодаря принятым его администрацией мерам.

— Позвольте мне, прежде всего, сказать: несмотря на то, что впереди нас по-прежнему ожидает долгий путь, большой объем работы в мае, июне — мы добились потрясающего прогресса, — приводит РИА Новости слова американского лидера.

Ранее в ВОЗ заявили о «мягком снижении» заболеваемости COVID-19 в России.

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