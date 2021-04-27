ВОЗ заявила о «мягком снижении» заболеваемости COVID-19 в России

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Несмотря на сохранение опасности, в России наблюдается «мягкое плато» по распространению коронавируса. Об этом заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович во вторник, 27 апреля.

— Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде... Более восьми тысяч каждый день (заболевших — прим. «ВМ»), — рассказала Вуйнович.

Необходимо по-прежнему соблюдать все ограничительные меры и носить маски, напомнила специалист в эфире «России 24».

Ранее разработчик российской вакцины «ЭпиВакКорона» заявил об ее эффективности против индийского штамма.

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