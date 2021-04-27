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ВОЗ: «Индийский» штамм COVID-19 может быть устойчивым к антителам
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

ВОЗ: «Индийский» штамм COVID-19 может быть устойчивым к антителам

Иван Юминов

Здоровье

Мутации, которые содержатся в «индийском» штамме коронавируса, могут быть устойчивыми к антителам. Об этом заявили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 27 апреля.

Отмечается, что мутация E484Q может привести к нейтрализации антител. Из-за этого даже переболевший COVID-19 человек может вновь заразиться ей, рассказали в организации.

Кроме того, новый вариант обладает высокой степенью вирулентности, как и другие штаммы коронавируса, обнаруженные в недавнее время, сообщает РИА Новости.

Ранее разработчик российской вакцины «ЭпиВакКорона» заявил об эффективности вакцины против «индийского» штамма.

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ВОЗкоронавирусновый штамм
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