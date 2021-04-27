МИД РФ предложил США обсудить создание среды бесконфликтного существования

Фото: МИД РФ

МИД России предложил США организовать переговоры по стратегической стабильности, уделив отдельное внимание созданию среды бесконфликтного существования. Об этом рассказали в пресс-службе Совета Федерации со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

По словам Рябкова, система контроля над вооружением находится в кризисе. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обсудить обеспечение глобальной стабильности.

— Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем, — подчеркнул Рябков.

Он уточнил, что целью переговоров станет создание среды «бесконфликтного существования», пишет РИА Новости.

Ранее, 15 апреля, президент США Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы «вмешательство» России в выборы в США. Помимо этого, санкции ввели в отношении шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме спецслужб России.

После этого Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Американские дипломаты должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В МИД РФ назвали сроки рассмотрения законопроекта о выходе из Договора по открытому небу