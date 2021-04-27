В МИД РФ назвали сроки рассмотрения законопроекта о выходе из Договора по открытому небу

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Законопроект о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН) в считанные дни представят президенту РФ. Об этом рассказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам дипломата, после представления главе государства документ поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания.

Гаврилов подчеркнул озабоченность России тем, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства по договору, при этом «весьма серьезные претензии» выдвигались в сторону США до выхода страны из договора, хотя «эти претензии не принимались в расчет и зачастую даже не комментировались».

Дипломат напомнил о готовности России заниматься этими вопросами, однако уточнил, что практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор.

— Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая, — цитирует Гаврилова РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия пока не видит желания новой администрации США продлить ДОН.

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