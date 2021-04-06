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МИД РФ поставил дедлайн для Вашингтона по Договору об открытом небе
Фото: МИД РФ

МИД РФ поставил дедлайн для Вашингтона по Договору об открытом небе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

У Соединенных Штатов Америки и союзников остается немногим больше полутора месяцев для того, чтобы определиться с судьбой Договора по открытому небу. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков во вторник, 6 апреля.

По его словам, Россия завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации ДОН.

— Мы рассчитываем, что соответствующая работа будет проведена и закончена. Я в данном случае не берусь прогнозировать график обеих палат Федерального собрания, но мы исходим из того, что все наши дальнейшие шаги могут быть завершены до конца весны, — сказал замглавы МИД РФ.

Он отметил, что после назначенной даты в полтора месяца поменять решение будет довольно сложно. Дипломат уточнил, что после принятия закона о денонсации Москва передаст депозитариям договора ноту о предстоящем выходе, начнется отсчет шестимесячного срока, после которого Россия окончательно расторгнет соглашение.

Сергей Рябков добавил, что ответственность за сохранение или несохранение договора лежит на Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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Договор по открытому небуСШАМИД РФ
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