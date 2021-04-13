Рябков: Россия пока не видит желания новой администрации США продлить ДОН

Фото: Пресс-служба Госдумы

США должны принять решение о возвращении в Договор по открытому небу (ДОН) до конца мая. Об этом во вторник, 13 апреля, журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, США не проявляют должного интереса к возвращению в ДОН, а скорее, затягивают решение этого вопроса.

— Они продолжают проигрывать ту же пластинку, которая была поставлена на граммофон администрацией Трампа, а именно, что Россия должна соблюдать в полном объеме Договор по открытому небу, что мы всегда делали и, наоборот, выдвигали претензии США и ряду их союзников, — приводит слова Рябкова Интерфакс.

При этом политик отметил, что в случае отсутствия какого-либо пересмотра Соединенными Штатами своей позиции в данном вопросе Россия передаст депозитариям договора ноту о выходе из него.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что США стоит «держаться подальше» от России и Крыма. Он уточнил, что в таких ситуациях «очень высоки» риски инцидентов.

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