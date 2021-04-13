Онищенко призвал приостановить авиасообщение с Турцией на все лето

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ограничение авиасообщения с Турцией необходимо продлить до конца лета. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он советует сохранить полеты в эту страну только для бизнеса.

Экс-глава Роспотребнадзора добавил, что россиянам и без введения ограничений свыше необходимо отказаться от поездок в Турцию. Он призвал «приучить» население «работать своими мозгами», чтобы оно, осознавая опасность, самостоятельно принимало такое решение.

— Закрыть надо на все лето, это моя [позиция] <...> У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена, — цитирует ТАСС Геннадия Онищенко.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня.

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