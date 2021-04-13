Рябков заявил, что США стоит «держаться подальше» от России и Крыма

Фото: пресс-служба Совфеда

В МИД РФ предупредили США, что им лучше держаться подальше территории России и, в частности, Крыма. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он добавил, что в таких ситуациях «очень высоки» риски инцидентов.

— Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет, — сказал Рябков журналистам.

Ранее в Анкару поступила информация о входе военных кораблей США в Черное море. Они планируют находиться в акватории с 14 апреля до 4 или 5 мая.

Рябков также заявил, что американским военным кораблям «нечего делать» у берегов России.

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