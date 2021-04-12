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Песков прокомментировал приостановку полетов из России в Турцию
Фото: Администрация президента РФ

Песков прокомментировал приостановку полетов из России в Турцию

Иван Юминов

Туризм

Прекращение полетов из России в Турцию не связано с тем, что Анкару недавно посетил глава Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 12 апреля.

— Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией, — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Россия прекратит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В этот же период туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян, если они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийТурция
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