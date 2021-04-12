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Попова посоветовала не торопиться со снятием ограничений из-за COVID-19 в России
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Попова посоветовала не торопиться со снятием ограничений из-за COVID-19 в России

Иван Юминов

Здоровье

Торопиться со снятием ограничений из-за коронавируса в России не стоит. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 12 апреля.

— Требование по сохранению ограничений на сегодняшний день является обязательным, и торопиться со снятием ограничений в сегодняшней ситуации совершенно не следует, — рассказала глава ведомства.

В большинстве регионов страны по-прежнему сохраняются масочный режим и требования по дезинфекции. Также до сих пор во многих субъектах действует запрет на проведение массовых мероприятий, напомнила Попова.

— Это крайне важно сегодня, чтобы не допустить срыва в эпидемиологической ситуации, — приводит слова главы Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее ВОЗ заявила о росте числа случаев заражения COVID-19 в мире на протяжении семи недель подряд.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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