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ВОЗ: Число случаев заражения COVID-19 в мире растет семь недель подряд
Фото: twitter.com/UNGeneva

ВОЗ: Число случаев заражения COVID-19 в мире растет семь недель подряд

Иван Юминов

Здоровье

Последние семь недель во всем мире отмечается рост числа случаев коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 12 апреля.

— В январе и феврале число случаев COVID-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло и четыре недели подряд увеличивалось число смертей, — приводит слова Гебрейесуса Интерфакс.

Ранее сообщалось о том, что специалисты организации проинспектируют производство вакцины «Спутник V».

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