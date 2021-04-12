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ВОЗ проинспектирует производство вакцины «Спутник V» в мае и июне
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

ВОЗ проинспектирует производство вакцины «Спутник V» в мае и июне

Иван Юминов

Здоровье

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собираются провести инспекцию производства российской вакцины «Спутник V» в мае и июне. Об этом следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19.

Безопасность вакцины определят после того, как будут проведены инспекции. При этом, как следует из документа, производство других вакцин, которые ВОЗ одобрила для применения, организация не посещала, сообщает РИА Новости.

Ранее инфекционист назвал причину роста случаев COVID-19 в мире.

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ВОЗпроверка«Спутник V»
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