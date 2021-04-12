Более 150 человек поучаствуют во втором этапе испытаний препарата от COVID-19 в Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве 156 человек примут участие во второй фазе клинических испытаний лекарства, созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом пациентов. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы в понедельник, 12 апреля.

— В Москве стартует вторая фаза клинических испытаний уникального препарата «Ковид-глобулин». На следующий день после получения регистрации на препарат было получено разрешение на клинические исследования, — уточнили в сообщении.

В исследовании поучаствуют шесть столичных госпиталей, которые работают с пациентами с COVID-19. Испытания проведут совместно с Ростехом и Нацимбио, их продолжительность составит два–три месяца, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самом сложном периоде пандемии COVID-19.

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