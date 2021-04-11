ФМБА сообщила о регистрации патента на новый препарат для лечения COVID-19

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала препарат для профилактики и лечения коронавируса «МИР-19». Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) России.

— Роспатент выдал патент Государственному научному центру «Институт иммунологии» ФМБА на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Препарат называется «МИР-19». Аббревиатура МИР расшифровывается как Малая интерферирующая РНК, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что «МИР-19» предназначен для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. Метод применения — ингаляционное или интраназальное введение.

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