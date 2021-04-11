Власти ЕС признали опоздание с допуском «Спутника V» в Европу

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае получения официального одобрения в Евросоюзе поступит на его территорию слишком поздно. Об этом в воскресенье, 11 апреля, рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отвечающий в числе прочего за вопросы вакцинации.

Бреттон выразил убежденность в том, что «Европейское агентство лекарственных средств изучит "Спутник V" и даст корректную оценку». Однако это еще не значит, что препарат можно будет производить в достаточном количестве.

— В нормальном случае должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство, — отметил еврокомиссар.

Это означает, что в любом случае «Спутник V» может поступить в ЕС слишком поздно, для реализации стоящей перед Европой цели — вакцинировать всех жителей в течение лета, заявил Бреттон в интервью Der Spiegel.

Ранее глава Евросовета рассказал о разногласиях между странами ЕС о «Спутнике V».

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