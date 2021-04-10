Канцлер Австрии заявил о возможности закупки страной вакцины «Спутник V»

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Переговоры о приобретении вакцины «Спутник V» между Австрией и Россией подошли к концу, и теперь страна сможет закупить препарат. Об этом сообщил канцлер республики Себастьян Курц в субботу, 10 апреля.

— «Спутник V» стал бы дополнительным ускорителем (кампании по вакцинации в Австрии — прим. «ВМ») c объемом в один миллион доз. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна, — рассказал он.

Страна надеется на скорый допуск со стороны Европейского агентства лекарственных средств, но она также способна самостоятельно его зарегистрировать, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах Австрии.

Ранее глава Евросовета рассказал о разногласиях между странами ЕС о «Спутнике V».

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