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Гинцбург допустил, что действие «Спутника V» будет пожизненным
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Гинцбург допустил, что действие «Спутника V» будет пожизненным

Виктория Родимкина

Здоровье

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что действие российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет бессрочным.

— У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год–два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам, — сказал специалист.

Он отметил, что людей с падающим уровнем антител вакцинируют повторно, чтобы проверить сроки выработки защитной реакции организма.

По словам Александра Гинцбурга, если уровень антител будет восстанавливаться в течение ближайших дней, значит у пациента образовались клетки памяти. Это показывает, что после первичной вакцинации сохранился иммунный ответ, передает Интерфакс.

Ранее Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от COVID-19 при новых штаммах. По его мнению, серьезные мутации коронавируса могут сделать существующие препараты недостаточно эффективными.

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иммунитеткоронавирусАлександр Гинцбург
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