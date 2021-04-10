Гинцбург допустил, что действие «Спутника V» будет пожизненным

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что действие российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет бессрочным.

— У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год–два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам, — сказал специалист.

Он отметил, что людей с падающим уровнем антител вакцинируют повторно, чтобы проверить сроки выработки защитной реакции организма.

По словам Александра Гинцбурга, если уровень антител будет восстанавливаться в течение ближайших дней, значит у пациента образовались клетки памяти. Это показывает, что после первичной вакцинации сохранился иммунный ответ, передает Интерфакс.

Ранее Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от COVID-19 при новых штаммах. По его мнению, серьезные мутации коронавируса могут сделать существующие препараты недостаточно эффективными.

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